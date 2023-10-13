Разрабатывают мышцы и развивают моторику. В Днепре военные проходят лечение в уникальном городском реабилитационном центре

В Днепре работает уникальный реабилитационный городской центр. В него после ранений попадают наши военные. Здесь они снова учатся ходить, пользоваться предметами быта и, если планируют вернуться на фронт, перезаряжать оружие.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Николай стал на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля. Ушел добровольцем. Первые полгода воевал на Донецком направлении, затем на Запорожском. Там и получил минно-взрывную травму руки от вражеского выстрела гранатомета.

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Ранение я получил два с половиной месяца назад. После эвакуации попал в городскую больницу в Запорожье, там сделали операцию, потом была еще одна операция, но уже в Днепре. Сейчас прохожу реабилитацию в этом заведении. Сначала было впечатление, что это как детский сад, тебя учат элементарным вещам. Сейчас могу сказать, что реабилитологи здесь творят настоящие чудеса. Когда я сюда попал, правой рукой не мог сделать вообще ничего, сейчас им пользуюсь почти полноценно", – поделился Николай.

Занятия с реабилитологом мужчина посещает трижды в день. После выздоровления планирует вернуться на фронт, кроме стандартных упражнений на моторику приходится заново учиться перезаряжать оружие.

"Николай очень трудолюбив, он старается и сейчас имеет большой прогресс. Когда он сюда попал, рука была в очень тяжелом состоянии, у нее был другой цвет. Сейчас Николай может даже управлять автомобилем и уже это делает. Львиная доля успеха лечения заключается в мотивированности пациента. Николай ежедневно просит его выписать, рвется на фронт, но работы еще очень много. Сейчас мы развиваем моторику, уменьшаем отек на рубке. Также, учитывая специфику пациента и его запрос, на занятиях он тренируется перезаряжать автоматный магазин", – рассказала эрготерапевт Регина.

Эрготерапию проходят не только военные, но и гражданские. В ней нуждаются люди, которые получили серьезные травмы или перенесли тяжелое заболевание, как инсульт. Конечная цель такого лечения – восстановление и возвращение к полноценной жизни.

"Мы живем в условиях военного положения и мы имеем дело с военными, стремящимися к восстановлению, чтобы как можно быстрее вернуться на фронт к собратьям. При назначении программы лечения мы опираемся на этот запрос. Если мы работаем с гражданскими, то для развития моторики используем очень разные предметы, например карандаш или степлер. С военными это может быть оружейный магазин, они учатся его заряжать. Курс эрготерапии длится от 14 до 21 дней", – отметила эрготерапевт Анна.