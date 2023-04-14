Пример взаимодействия власти, бизнеса и благотворителей: как в Днепре объединили усилия для помощи пострадавшим от удара РФ на Победе

Три месяца назад очередная атака россиян уничтожила часть 118-го дома на жилмассиве Победа. Попадание ракеты Х-22 унесло жизни 46 человек и полностью разрушило 63 квартиры в двух подъездах многоэтажки. Город продолжает делать все возможное для поддержки пострадавших. Это подчеркивает мэр Днепра Борис Филатов.

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"Это единственный кейс в Украине, где пострадавшим выплачивают такую денежную помощь от городских и областных властей – по 2 млн грн (пополам за счет бюджета и областной субвенции, – ред.). Также предприниматели собрали в "Монобанк" более 100 млн грн и дают людям те средства, которые дополнительно могут быть выплачены на приобретение жилья и не только. Поэтому сегодня мы отдельно отметили усилия нашего ответственного бизнеса. Такое, скажем так, сотрудничество тоже уникально в Украине. Наш днепровский бизнес это тоже мощная сила. Спасибо всем причастным за то, что приобщились к сбору средств и помощи пострадавшим", – подчеркнул Борис Филатов.

Мэр Днепра выразил благодарность за это эффективное взаимодействие областной военной администрации и ее руководителю Сергею Лысаку, а также облсовету и его председателю Николаю Лукашуку.

Также от всех днепрян Филатов вручил награду благотворительному фонду "Kiddo", который выбрали для выплат людям средств, собранных бизнесом.

"Вместе с городскими властями, в постоянной коммуникации, мы оказывали помощь для пострадавших в доме. Это помощь не стихийная. Мы не просто сели и распределили средства для пострадавших. Была конкретная работа по факту – с каждой семьей. Иногда с каждым человеком в семье, которая пострадала. Очень большой объем работы был сделан", – рассказала руководитель проектов БФ "Kiddo" Ирина Тришечкина, добавив, что, в частности, более 18 млн грн было выплачено людям, пострадавшим физически и психологически, а также осиротевшим детям. .

Всего материальную помощь от города получили хозяева 54 квартир. Через фонд "Kiddo" они получили дополнительные 38,6 млн грн.

Еще трем хозяевам уничтоженных Россией домов город перечислит средства в ближайшее время. Остальные поданные документы уже завершают прорабатывать. Соответственно, у Kiddo для них также есть зарезервированные ресурсы.

Кроме этого, по обращениям владельцев квартир – в том числе и из близлежащих домов, которые тогда также получили повреждения, – профильные департаменты систематизируют собранную информацию. После этого на заседании комиссии решат о материальной помощи.