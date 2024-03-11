Предприниматель из Славянска открыл уникальную бургерную: история успеха релокированного бизнеса в Днепре

Николай Мальченко с улыбкой готовит бургер в собственном заведении. Этот человек релоцировал свой бизнес в Днепр.

"Сам я из Славянска. Открыл там заведение за несколько месяцев до полномасштабного вторжения", – рассказывает мужчина. Бургерна и дом мужчины разрушили ракеты России. После приезда в Днепр, понял – нужно идти за мечтой. Чтобы открыть свой бизнес, подал заявки на несколько грантов. На полученные почти полмиллиона гривен арендовал помещение и приобрел оборудование. Приложил и свои деньги. По специальности я строитель, работал так в Днепре несколько месяцев", – поделился Николай.

В настоящее время на Вокзальной площади, 2 работает заведение "Ланч Бургер".

"Я лично разработал рецептуру и технологию специальной булки, чтобы комфортно есть в дороге или в офисе. Или, например, через некоторое время после приготовления блюда. Туда по желанию посетителя заведения можно добавлять соусы, овощи, мясо и главное – ничего не рассыплется и не протечет. Все цельное, даже со временем", — показал владелец заведения.

Пока в Днепре такая бургерная одна. Сейчас вместе с Николаем там работают две женщины. Они переселенки из Лисичанска и Харьковщины. Николай научил их всему. Есть планы и по расширению.

"Хочу открыть еще пять таких ланчбургерных. Потому что Днепр – большой город. Более того, моя мечта, чтобы разработку с рецептом булки для бургера распространяли по всему миру под украинским флагом", – подчеркнул Николай Мальченко.

В Днепр переехали 56 предприятий, 14 из них уже возобновили свое производство. Значительное количество предпринимателей осуществили релокацию за свой счет и ресурс.

"Пример Николая в том, что он не остановился, привез свои уникальные разработки в Днепр и планирует масштабировать собственный бизнес. Со своей стороны мы всячески способствуем тому, чтобы бизнесы из опасных регионов нашей страны возобновлялись. Мы приглашаем их к участию в нетворкингах, конференциях, вебинарах, таких как, например, научно-коммуникационный проект для бизнеса и предпринимателей Dnipro & Relocate, который длился с октября 2023 года по 10 февраля текущего года. Если сравнить налоги на доходы физических лиц, уплаченные релоцированными бизнесами в бюджет Днепра за январь-февраль 2023 и за соответствующий период 2024 года, мы наблюдаем их рост в 1,5 раза", – подытожила Ирина Журавлева, начальница управления регуляторной политики и развития предпринимательства. департамента правового обеспечения Днепровского городского совета