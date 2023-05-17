Посол Франции в Украине: мы работаем над оживлением связей европейских инвесторов с Днепром

Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном. Для общения выбрали музей истории города, чтобы иностранная делегация смогла своими глазами увидеть все его наследие развития разных веков.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"Ваш город всегда был связан с Европой. Этот толчок поступал тогда также от европейских инвесторов. Мы работаем над восстановлением и оживлением этих связей. Покидая позади десятилетия советской идеологии", – подчеркнул Этьен де Понсен.

Стороны также обсудили создание возможностей для дальнейших перспектив сотрудничества.

"Для нас важны предложения международных партнеров относительно восстановления Украины и развития бизнеса нашего региона после окончания войны. Мы, в частности, работаем с Чешской Республикой, к нам приезжал президент господин Петр Павел. Они взяли патронат над Днепром и областью. И у нас также могут быть интересные предложения сотрудничества для французского бизнеса", – сказал Борис Филатов.