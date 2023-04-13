Помощь от всего Днепра: Филатов показал рекордную партию техники, которую город приобрел для ВСУ

Днепр продолжает снабжать бойцов ВСУ необходимыми техникой и снаряжением. За время полномасштабной войны на различную оснастку, а также строительство оборонных сооружений и субвенции военным город уже потратил почти 2 млрд грн и продолжает помогать армии. Это подчеркивает мэр Днепра Борис Филатов. В настоящее время город доставил на передовую рекордную партию самого необходимого оборудования. Это около 1,5 тыс. различных принадлежностей для двадцати пяти воинских частей.

Видео дня

"Как мы анонсировали вчера, Днепр выдал нашим защитникам рекордную сумму оборудования на общую сумму 100 млн грн. Мы приобрели 300 дронов, в частности, ударные дроны, "ночники", тепловизоры, все оборудование, которое нужно сейчас на фронте, и которое заказывают наши бойцы", - сказал Филатов.

Он также поблагодарил всех горожан и подчеркнул, что город и дальше будет системно обеспечивать украинских защитников.

Вместе с этим, в нынешнюю сверхмасштабную партию вошли также 10 грузовиков и 5 маневровых пикапов.

"Это очень большая помощь, которую мы действительно ожидали. Этим мы и отличаемся от той мразоты, которая топчет нашу землю, понимаете? Чем больше будет помощи от людей - такой, как мы получили, - тем скорее мы перебьем ту нечистоту, которая к нам пришло. Жаль, что они не берут с собой семена, потому что мы бы собрали после Победы урожай, которому завидовал бы весь мир", — отмечает военнослужащий Анатолий.

По-прежнему все оборудование покупали по заявкам самих бойцов. Майор Евгений подчеркивает: каждая вещь здесь будет очень броской на фронте.

"Это нам все нужно — "мовники", аккумуляторы к ним, бесшумные станции, зарядные станции. Тепловизоры. Это тоже как расходный материал. Ребята не всегда успевают унести с собой. Потому что уличные бои на Бахмуте очень тяжелые".

Кроме этого, в перечне отправленного много компьютерной техники, зарядные станции, аккумуляторы и то, что позволит использовать полученные принадлежности по максимуму.

"Эта помощь для нас очень актуальна. Мы выражаем слова благодарности людям, которые присоединились к участию в данном проекте. А также тем людям и городским властям, которые смогли это все организовать, провести. И сделать так, чтобы эта помощь непосредственно поступила в личное состава", - сказал подполковник Святослав.