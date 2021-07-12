Филатов собрался полететь в космос на корабле миллиардера Брэнсона

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Городской глава Днепра Борис Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов собрался как турист посетить космос на корабле британского миллиардера Ричарда Брэнсона, после того как тот успешно сам слетал на выходных.

Еще в 2009 году Филатов купил билет на суборбитальный полет от компании Virgin Galactic Брэнсона. Он заплатил за него $200 тыс и прошел базовый курс астронавтов в NASA. Если все пройдет удачно, то он станет первым космическим туристом в истории независимой Украины.

"15 числа буду разговаривать с Ричардом [Брэнсоном, основателем корпорации Virgin Group] и буду знать детали точнее", – сказал Филатов "Стране".

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Он добавил, что костюм для полета пока находится у Virgin Galactic. У Филатова же есть тренировочный костюм, а также сертификат подготовки в NASA. Он проходил подготовку к космическому полету в Пенсильвании, в учебном центре NASTAR в 2013 году.

Полет был надолго отложен из-за крушения корабля SpaceShipTwo (он принадлежал компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic) в 2014 году, когда один из пилотов погиб, а второй получил серьезные травмы.

О первом туристическом полете в космос на корабле Unity 22 компании Virgin Galactic, который состоялся 11 июля, читайте в нашем материале. Напомним, что старт успешно провели с космодрома "Америка" в штате Нью-Мехико. Вместе с 70-летним Брэнсоном на границу космоса слетали еще два пилота и трое топ-менеджеров компании.

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