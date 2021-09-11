Подарок ко Дню города: в Днепре открыли обновленный троллейбусный маршрут № 12 до ж/м Победа-6

Днепр системно развивает муниципальный электротранспорт. Город покупает современные троллейбусы, открывает новые маршруты, где их никогда не было, и обновляет имеющиеся ветки – там, где это необходимо для комфорта людей.

11 сентября, в День города, в Днепре запустили удлиненный троллейбусный маршрут № 12 до ж/м Победа-6.

Для этого построили дополнительную контактную сеть, поворотный круг и капитально отремонтировали тяговую подстанцию. Обновленный 12-й маршрут "ул. Глинки – ж/м Победа-6" увеличился почти на 2 километра. Его протяженность в обе стороны отныне составляет 19,4 км.

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Жилмассив Победа строили в 70-х годах прошлого столетия. Сейчас здесь проживает около 70 000 человек. Троллейбусный маршрут № 12 открыли еще в 1973 году. Впрочем, часть жилмассива не была охвачена троллейбусным сообщением. Продолжить маршрут по проспекту Героев решили по просьбе горожан.

"Нужный маршрут. Он разгрузит 152-й и 120-й автобусы. Детям будет легче добираться до школы – их здесь живет очень много", – рассказывает одна из первых пассажирок обновленного маршрута Валентина Диденко.

Конечная остановка троллейбуса отныне будет на переулке Штабном – перед разворотным кругом. Также построили диспетчерскую станцию, где водители и кондукторы могут комфортно отдохнуть. С 06:00 до 22:00 часов, в зависимости от интенсивности пассажиропотока, по обновленному маршруту будет курсировать до 8 троллейбусов. В часы пик интервал составит 10-11 минут. Поездка в одном направлении продлится около 37 минут.

"Это действительно долгожданное событие. Нам всем будет удобно. Маршрут такой, как мы просили. Все, кто живет на Победе или часто здесь бывает, согласится с этим", – убежден днепрянин Валентин.

В то же время троллейбусные маршруты № 6 и № 10 будут работать в обычном режиме.

"У города есть традиция, которую мы также будем продолжать. На каждый День города мы открываем новый маршрут муниципального электротранспорта. Я очень хорошо знаю жилмассив Победа. Здесь я родился, здесь живет моя сестра, родственники. Вообще этот проект люди ждали долго. Он не очень большой по протяженности, но покрывает целый жилмассив. Работы здесь были длительными, ведь требовали немалых капиталовложений", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Кроме того, на жилмассиве Победа привели в порядок и проспект Героев.

После капитального ремонта проезжей части здесь появились островки безопасности, новые остановки с карманами для общественного транспорта. На разделительной полосе установлен колесоотбойный брус. Позаботились также о дождеприемниках, дорожных знаках и освещении пешеходных переходов и перекрестков.