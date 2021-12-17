Под Днепром открыли 7-километровую объездную трассу благодаря 'Большому строительству' Зеленского

Под Днепром открыли Южный обход – 7-километровую трассу 1-й категории, соединившую запорожскую трассу Н-08 с Южным мостом Днепра. Амбициозный проект реализовали в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщила Днепропетровская ОГА.

"Сегодня знаковое для региона событие. Открываем объездную, которая разгрузит областной центр от транзита. Продолжаются работы и на Северном обходе Днепра. Он соединит "Дорогу Единства" М-30 с Кайдакским мостом", – рассказал заместитель главы Днепропетровской ОГА Максим Беспальчук.

Новая объездная, которую построили с нуля, получила 7 слоев дорожной одежды и четыре полосы движения - по 2 в каждую сторону. По всей протяженности нанесли специальную "пластиковую" светящуюся ночью разметку. А для защиты от грунтовых вод на отдельных участках установили геомембраны.

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Ожидается, что трасса будет выдерживать нагрузку до 20 тыс. машин в сутки. Перед открытием ее опробовали строительной техникой 1930-70-х годов и современными фурами общим весом более 500 тонн. Грузовики проехали через двухуровневую транспортную развязку на пересечении объездной с улицей Аэропортовской, разделяющую транзитный транспорт и местные автомобили.

"Это уникальные экспонаты нашей коллекции: ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, КАВЗ. Именно они "строили" первые автодороги Днепропетровщины", - рассказал директор технического музея "Машины Времени" Михаил Прудников.

Всего в этом году на Днепропетровщине построили и отремонтировали более 550 км дорог.