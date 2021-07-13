Опять оффлайн: какие культурные мероприятия пройдут в Днепре в 2021 году

"Джаз на Днепре", "БеzViz", "Book Space", "DniPro ГогольFest" – это далеко не полный перечень мероприятий, которые ждут днепрян в 2021-м году и которые состоятся офлайн, в отличие от прошлогодних онлайн-фестивалей.

Об этом во время пресс-конференции 13 июля сообщил председатель художественного совета при городском голове, заслуженный деятель искусств Украины Григорий Гельфер.

"В прошлом году много мероприятий из-за карантина проходили онлайн. В этом году можем наконец встречаться офлайн. При поддержке программы "Культурная столица" в Днепре проходят различные мероприятия. Так, мы уже на пороге "Джаза на Днепре", который стартует в эту пятницу, 16 июля, в парке им. Тараса Шевченко. Десять локаций, украинские и всемирные звезды джаза – днепрянам понравится. С 13 по 16 августа на Монастырском острове состоится фестиваль "БеzViz": три дня, три сцены, десятки локаций и множество крутых артистов. С третьего по пятое сентября пройдет книжный фестиваль "Book Space" – в Днепр едут 75 топовых украинских издательств. И, конечно, ждем фестиваль современного искусства "DniPro ГогольFest", который состоится в первые выходные октября", – отметил Григорий Гельфер.

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Кроме того, председатель художественного совета при городском голове подчеркнул, что сейчас Днепр имеет все шансы получить звание культурной столицы Украины: "Наш пакет творческих инициатив "Гравітація – Нова" на конкурсе от Украинского культурного фонда набрал 450 баллов от экспертов, и это почти 90 % победы. Окончательные результаты мы ожидаем в декабре этого года".

Традиционно много интересного ждет жителей на День города, который в этом году отмечается 11 сентября. В этот день состоится арт-фестиваль "Художественный квартал", всеукраинский фестиваль духовых оркестров "Dnipro spirit of orchestras", арт-проект "Битва хоров", всеукраинский фестиваль уличного танца, рок-фестиваль в парке Сагайдак и многое другое.

"В октябре ко Дню украинского казачества на Фестивальном причале состоится традиционный фестиваль кузнечного искусства. В этом году мы ожидаем 70 участников из разных городов Украины, ведутся переговоры с кузнецами из-за рубежа", – рассказала заместитель начальника управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Людмила Кудряшова.

Чиновница добавила, что в рамках программы "Культурная столица" с июня начался новый сезон "Народной филармонии". Подробности о ее мероприятиях в районах можно найти по ссылке.