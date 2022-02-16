Общественный совет при Днепровском горсовете провел итоговое заседание

16 февраля состоялось итоговое заседание Общественного совета при Днепровском горсовете в этом составе. На нем подвели итоги работы в 2021 году и утвердили планы на 2022-й.

Заседание посетил и городской голова Днепра Борис Филатов, чтобы поблагодарить членов совета за плодотворную работу в течение этих лет: "Я очень благодарен вам за работу. Общественный совет в этом составе смог наделить этот совещательный орган новым смыслом".

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В свою очередь председатель Общественного совета при Днепровском городском совете Геннадий Корбан также поблагодарил за работу и рассказал о важных проектах, которые были воплощены: "Было сделано очень много по всем направлениям. Могу выделить работу по доступности городского пространства для маломобильных групп населения: в больницах, школах, социальных центрах. Наша цель – по всему городу воплотить эти правила, которые уже утверждены на законодательном уровне. Также благодаря нашим усилиям в Днепре стало доступно внешкольное образование для детей с инвалидностью. Кроме того, немало было сделано и в социальном направлении: в частности, благодаря сотрудничеству профильного комитета Общественного совета и департамента горсовета в Днепре была открыта кризисная комната для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Самое главное, что жители Днепра довольны нашей работой".

По мнению председателя комитета по развитию громады и местного самоуправления при Общественном совете Станислава Жолудева, результат работы этого состава Общественного совета – пример для всей Украины, как могут сотрудничать общественность, власть и жители города: "Этот состав Общественного совета смог достичь результатов, способствующих развитию территориальной громады Днепра. В отличие от других формальных органов, имеющих аналогичные полномочия и функционирующих при других органах власти, Общественный совет при Днепровском горсовете – это действенный и эффективный орган, постоянно увеличивающий свою эффективность. Это важно вообще для развития местного самоуправления в Украине, ведь это пример, как общественность, власть и горожане могут сотрудничать".

Теперь Общественный совет ждет учредительное собрание, где будет утвержден новый состав консультативно-совещательного органа.