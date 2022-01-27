Очень коротко.

Тут одно существо, называющееся себя депутатом областного совета, решило всех удивить и свой фейсбук раскрасило трехцветным аквафрешем, а заодно решило испугать нас "англосаксами, разжигающими войну".

Смотрите, я рассуждаю очень просто.

Безусловно, импотенты из правоохранительных органов, должны на такое безобразие реагировать, а не делать вид, что ничего не происходит.

Но…Импотенты – они всегда импотенты.

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Проблема даже не в импотентах, а в общественном порицании. Знаете, в Днепровском горсовете разные были ситуации.

Коллеги, знаете ли, чудили как могли. Даже пытались мэра вынести с трибуны.

Но в тот момент, когда еще одно существо попыталось лишь озвучить антисемитскую риторику, его встретили в кулуарах и коалиционно ему…вломили. Больше мы этого депутата в сессионном зале так и не увидели.

Областные депутаты, учитесь у городских.

Днепрсовет – форева (с).

Микола Лукашук, можем поделиться опытом.