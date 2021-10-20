Навести порядок на набережной и в зеленых зонах Днепра: итоги очередной сессии городского совета

20 октября в Днепре прошла одиннадцатая сессия горсовета. Заседание прошло фактически без разногласий мнений в основных блоках, ведь финансово-бюджетные вопросы, отчет о выполнении бюджета, социально-экономические программы, организационно-кадровые инициативы проголосовали без дискуссий.

"Серьезным было обсуждение вопросов зеленых зон. Фракция "Пропозиция" поставила на голосование предложение поручить органам городского совета проверку зеленых зон. В частности, объектов, расположенных в прибрежной зоне", – сказал секретарь городского совета Александр Санжара, комментируя итоги сессии.

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По его словам, в течение 2005-2014 годов было построено немало объектов в прибрежной зоне, что вызывает недовольство людей.

Поэтому во время сессии поддержали инициативу по проверке зеленых зон, а также законности получения технических условий и подключения построенных там объектов к воде и канализации. "Это означает, что мы проведем огромную работу по освобождению зеленых зон. Такое решение поддержали все депутаты, кроме двух фракций, – "Слуга народа" и "Громадская сила"", – добавил секретарь горсовета.

Еще одно решение касалось жилмассива Победа-6, где жители возмутились началом строительства Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного центра. Депутаты, кроме двух фракций, проголосовали за запрет возведения и обязали застройщика провести общественные слушания относительно места размещения планируемого объекта.

Со своей стороны, выступая в сессионном зале, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что порядок будут наводить по всей территории набережной – без исключений.