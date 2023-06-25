Награды и техника: Филатов поздравил Днепровскую зенитную ракетную бригаду с 31-й годовщиной создания

С начала полномасштабного вторжения РФ подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожили более 400 вражеских воздушных целей, более половины из которых – крылатые ракеты, летевшие на дома мирных людей. Только за эти полгода защитники неба сбили шесть десятков крылатых ракет и около восьми десятков беспилотников.

Видео дня

"Очень знаково, что сегодня была тяжелая ночь и грустное утро. Но если бы не эта тяжелая ночь для вас, то это утро было бы еще грустнее. От всего территориального общества Днепра, от депутатов горсовета, от всех жителей я хочу сказать вам слова благодарности. За то, что вы защищаете нас. Даете возможность работать и просто жить", – сказал мэр Борис Филатов.

Защитникам неба, в честь которых в Днепре недавно переименовали одну из улиц, он вручил почетные медали "Защитнику Отечества", грамоты, благодарности и еще 25 телевизоров для воинской части.

"С начала этой агрессии много уничтожено целей противника. Сбивали и самолеты, и вертолеты, очень много беспилотных летательных аппаратов. Видео сбитого первого "шехеда" возле Днепропетровщины обошло все мировые телеканалы. Избиения Ka-52 все показали. Это указывает на ваше мастерство, уважаемые военнослужащие", - подчеркнул командующий воздушным командованием "ВОСТОК" Воздушных Сил ВСУ генерал-майор Иван Теребуха.

Чтобы работа бойцов была еще эффективнее, город обеспечивает их необходимой техникой и даже помогает с непосредственной модернизацией некоторого оружия. Все – согласно пожеланиям и запросам самих военных. Город уже приобрел десятки планшетов, ноутбуков и другой нужной компьютерной техники на сумму более 3 млн. грн. Кроме этого, бойцам доставляли разную амуницию. А также военной части городом была выделена субвенция более чем в 1,2 млн грн на приобретение запчастей, оргтехники и электрооснащения.