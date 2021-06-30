Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Днепре: какие изменения произошли

В Днепре коммунальное предприятие "Днепроводоканал" системно проводит реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения.

Так, за последние годы среди прочего реконструировано насосную станцию водоотведения № 1, выполнено техническое переоснащение фильтров 1983 года на Ломовской насосно-фильтровальной станции, выполнены работы по реконструкции водопроводной насосной станции "Игрень" и другие.

Как рассказал во время прямой телефонной линии 30 июня главный инженер КП "Днепроводоканал" Юрий Рескаленко, на насосных станциях заменено насосные агрегаты с электродвигателями, установлена автоматическая система управления, механическое оборудование. На Ломовской станции, кроме блока фильтров, по его словам, заменили арматуру, также реконструировано насосные станции первого и второго подъемов.

Видео дня

"Такие работы в комплексе позволяют улучшать качество воды, стабилизировать ее давление в сети и в целом услугу водоснабжения и водоотведения для населения. А также экономить на энергоресурсах, эксплуатационных затратах. Например, после модернизации на насосной станции водоотведения № 1 имеем экономию электроэнергии на уровне 69%, а на Ломовской станции – около 30% ", – сказал он.

Представитель предприятия также отметил, что при проведении поэтапной реконструкции оборудование станций подстраивается под режим работы сети в определенный период.

"Если раньше старое оборудование работало на максимальную мощность, в частности и в периоды снижения водопотребления, например, ночью, то современные механизмы позволяют контролировать этот процесс за счет автоматической системы управления. То есть, нагрузка работы оборудования зависит от режима водопотребления в данный момент", – добавил Юрий Рескаленко.

На сегодня КП "Днепроводоканал" среди прочего заканчивает работы, начатые в прошлом году. Речь идет о замене блока фильтров 1961 года на Кайдацкой насосно-фильтровальной станции.