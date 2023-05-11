Миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины намерена расширить присутствие в Днепре

11 мая мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с представителями Консультативной миссии Евросоюза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины. Ее цель – помогать реформам в соответствующем направлении своими консультациями и практической поддержкой.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"Я понимаю большую нагрузку на ваших плечах – чтобы с этим справляться, нужно много контроля и координации. Поэтому мы рассматриваем расширение присутствия миссии в Днепре. Это политическое решение из Брюсселя. Моя работа касается более стратегических консультаций. Мы хотели бы использовать ваши знания, опыт и специалистов, чтобы в кооперации с нашими это привело к результату", – сказал руководитель мобильного подразделения (Дания) Ове Уруп-Мадсен в разговоре с Борисом Филатовым.

Так, основная поддержка будет касаться сектора гражданской безопасности. В частности, ожидаются тренинги и встречи с разными профильными специалистами, а также углубление координации с горсоветом, общественным обществом и полицией.

"Днепр остается ключевым гуманитарным хабом. Мы занимаем первое место по переселенцам в стране. Это очень большая нагрузка на инфраструктуру и городской бюджет, поэтому мы рады принимать помощь", – подчеркнул Филатов.