Мэр китайского Сианя поздравил Днепр с Днем города

Мэр Сианя (Китай) Ли Миньюань поздравил Днепр с Днем города. Он записал видеообращение, в котором отметил, что оба города плодотворно сотрудничают и имеют много общего в научной сфере, в области образования и туризма. Он также пожелал Днепру процветания, а днепрянам – здоровья и счастья.

"Мне очень жаль, что мы не имеем возможности посетить Днепр и почувствовать его красоту и гостеприимство из-за ситуации с COVID-19", – заявил китайский политик.

Мэр Сианя пожелал Днепру процветания и развития.

"От имени местного Народного Правительства Сианя, его 13000000 жителей и от себя лично искренне желаю, чтобы День города прошел успешно, а Днепру – еще большего роста и процветания", – отметил Ли Миньюань.

Видео дня

Китайский политик также выразил надежду на укрепление сотрудничества между Сиань и Днепром.

"Искренне надеемся, что обе стороны (Днепр и Сиань. - Ред.) Углубят взаимодействие и обмен опытом, помогать и учиться друг у друга, чтобы вместе написать новую главу в развитии дружественной взаимодействия", – отметил Ли Миньюань в видеоприветствием.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11 сентября Днепр отмечать День города.