Корбан возглавит комитет содействия территориальной обороне в Днепре

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В Днепре создается комитет по содействию территориальной обороне города, который получит финансирование из городского бюджета на проекты, направленные на повышение обороноспособности. Согласно распоряжению городского головы, на сессии горсовета депутаты будут голосовать за выделение 100 млн. гривен на этот проект.

Возглавляет комитет глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан. Об этом сообщило местное издание Depo.Днепр.

Горсовет начнет информационную компанию, направленную на популяризацию службы в местных вооруженных формированиях с целью привлечения жителей города к территориальной обороне.

Планируется также построить тренировочный центр для батальонов территориальной обороны и гражданских добровольческих вооруженных формирований.

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Тренировочный центр должен быть оснащен полигоном с возможностью проводить занятия по снайперской и стрелковой подготовке, боям в городе, инженерному делу и т.д.