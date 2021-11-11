Климат-контроль и 40 мест для сидения: в Днепр привезли 14 автобусов из Норвегии

В Днепр прибыла еще одна партия больших автобусов, которые позже выйдут на городские маршруты. Низкопольные машины приехали из Норвегии, они оборудованы системой климат-контроля, пандусом и площадкой для маломобильных. К тому же имеют и электронный маршрутоуказатель. Разместились автобусы на площадке перевозчика "Игрек".

"Это автобусы марки "Volvo". Их сейчас на площадке стоит 14 единиц. Еще два, приехавшие раньше, уже работают на маршрутах. Они имеют экологический стандарт Евро-5. Им десять лет. После проверки всех систем автобусы выйдут на дороги города. Больше всего будет на 107-м маршруте. Относительно емкости – 80 пассажиров и больше (включая тех, кто будет ездить стоя)", – рассказал директор ООО ПКФ "Игрек" Михаил Клокун.

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За последние три недели к днепровским перевозчикам приехало 24 автобуса из скандинавских стран, а за весь год в городе таких уже 90 единиц.

"Мы продолжаем программу городского головы Днепра Бориса Филатова по обновлению и увеличению подвижного состава. До конца этого года автопредприятия города планируют закупить еще около трех десятков автобусов. После выхода из красной зоны карантина на 40-м маршруте планируют запустить большие автобусы", – отметил специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков.

Также он добавил относительно перевозок пассажиров в автобусах и электротранспорте по сертификатам о прививках: "Областная комиссия ТЭБ и ЧС решила, что городские комиссии могут вводить подобные ограничения. Однако именно комиссия Днепра не принимала решения о проезде по ковид-сертификатам. Если это произойдет, сообщим дополнительно. Но вообще будем стараться избегать таких введений".