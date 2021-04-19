Из Днепра до Подгородного запустят троллейбус

В Днепре планируют запустить троллейбус на Подгородное. Сегодня глава облсовета вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым и секретарем горсовета Подгородного Романом Кучмой обсудили все нюансы, задачи и вызовы по этой теме.

Об этом сообщает "Наше місто" со ссылкой на Николая Лукашука. Жители Подгородного ждут этого подарка уже много лет.

Все, что до сегодняшнего дня было невозможным, реально выполнить только благодаря совместным усилиям городского и областного совета, руководителям Подгородного и Слобожанского, через которые будет проезжать троллейбус. Как отметил Лукашук, основные детали этого "пазла" уже собраны.

"Современные троллейбусы, которые производят на Южмаше – есть! Планируется приобрести их примерно 6. Литий-ионные аккумуляторы этих троллейбусов, которые помогут преодолеть часть дороги, где невозможно проехать "на рогах" – есть! Разработанный маршрут – есть!" – сообщил Лукашук.

Маршрут троллейбуса начинается в центре Днепра с улицы Европейской. Дорога до Подгородного займет около 45 минут, столько же ориентировочно займет и обратный путь. Общая протяженность маршрута около 20 км.

Режим работы маршрута: с 06:00 до 22:00, количество остановок около 36-39, интервал движения до 30 минут.

"Впереди еще много работы, нужно согласовать ряд важных вещей, но, надеюсь в этом году проект наконец станет реальностью. Поэтому, работаем! И желаю всем нам слаженности и взаимопонимания", – написал Николай Лукашук.