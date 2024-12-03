Хотел реализовать в Днепре схему сотрудничества с оккупантами: Филатов обнародовал в ВАКС новые подробности по делу Никитася

Во вторник, 3 декабря, в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу против экснардепа и скандального застройщика Максима Никитася, которого мэр Днепра Борис Филатов уличил на рекордной взятке в 22 млн евро. Бывший парламентарий пытался заключить с подконтрольными ему компаниями контракт на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса.

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В ходе сегодняшнего судебного заседания Филатов обнародовал еще одну деталь об сделках Никитася.

"Я в курсе, что в рамках этого уголовного дела, которое мы сейчас рассматриваем, вы мне под технические записи фиксации рассказывали, как вы сотрудничали с российским атомом. И предлагали реализовать криминальную схему с россиянами и иранцами", – сказал мэр Днепра.

Напомним, что Филатов сообщил о предложенной ему Никитасем взятке в Национальное антикоррупционное бюро Украины и стал по делу обличителем.

"Для меня вся эта история была очень странной. Я был вынужден написать соответствующее заявление в Национальное антикоррупционное бюро. Ибо хотел бы подчеркнуть, что, согласно Закону о противодействии коррупции, если есть впечатление предоставления неправомерной выгоды, то это обязанность должностного лица – сообщить антикоррупционные органы", – заявил Филатов во время заседания, которое длилось около полутора часов.

При этом адвокаты обвиняемого экснардепа затягивали процесс, задавая одни и те же вопросы, пока это не прекратили судьи.

Следующее заседание по делу о рекордной взятке назначено уже на 23 января 2025 года.

Напомним, что ранее мэр Днепра Филатов заявил, что средства, которые согласно законодательству должны поступить ему за разоблачение попытки дать взятку, будут перечислены в поддержку ВСУ.