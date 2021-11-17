Город Днепр заинтересован в налаживании сотрудничества с израильским городом Нетания, – Посольство

Состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и Израилем на региональном уровне в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также налаживание взаимодействия между городами Днепр и Нетания стали предметом онлайн встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с мэром Днепра Борисом Филатовым. Об этом Посольство Украины в Израиле сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

"Учитывая потенциал города, а также его динамичное развитие, договорено расширить побратимские связи путем налаживания сотрудничества Днепра с Нетанией. С этой целью согласованы первоочередные шаги на ожидаемую перспективу, в частности, совместное участие мэрий городов Днепр и Нетания в Украинско-Израильском инновационно-инвестиционном саммите, который состоится 15 декабря 2021 года в Киеве под лозунгом "Украина-Израиль: 30 лет дружбы и сотрудничества" и онлайн-конференции Днепр-Нетания во второй декаде декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

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Кроме того, взаимный интерес вызвала идея организации общей экосистемы - Israeli-Ukrainian Startup/Business Accelerator Program.

"А также региональных бизнес-мер, в первую очередь road-show для презентации в Израиле экономического и инвестиционного потенциала города Днепр", - отмечает Посольство.