Филатов: законодательство в сфере местного самоуправления должно быть сведено в Муниципальный кодекс

Мэр Днепра Борис Филатов принял участие в круглом столе относительно новой редакции закона "О местном самоуправлении в Украине". К обсуждениям по видеосвязи присоединились почти тридцать участников – чиновники, мэры, народные депутаты, представители организаций органов местного самоуправления и независимые эксперты.

Со своей стороны Филатов поприветствовал начатый диалог и отметил: он и мэры других городов настроены на конструктивное и плодотворное дальнейшее сотрудничество.

Впрочем, нынешнее обсуждение новой редакции закона "О местном самоуправлении", по его словам, вызывает вопрос: что будет с поручением президента о создании Муниципального кодекса.

"Впечатление, будто мы будем принимать закон, а потом – Муниципальный кодекс, и будем делать бесполезную работу. Я согласен с коллегами, если в случае изменений в Конституцию нам снова придется рассматривать очередную концепцию новой редакции", – сказал он.

Также, во время своего выступления мэр Днепра отметил, что сейчас не совсем понятным выглядит идея нормирования деятельности местного самоуправления – как многогранного общественного явления одним законом.

"Еще более странным это выглядит на фоне заявления президента о необходимости создания Муниципального кодекса. Мы все помним, что я был одним из инициаторов обсуждения этого вопроса и уже не один год подчеркиваю необходимость его принятия. Мы рады, что президент нас услышал, услышал мнение мэров крупных украинских городов. Мы шли на выборы с этим программным требованием – создания кодифицированного законодательного акта, куда бы вошло подавляющее большинство аспектов деятельности местного самоуправления", – сказал Филатов, и добавил: в Украине сейчас существует большой массив законодательства, регулирующего работу местного самоуправления, и он должен быть возведен в Муниципальный кодекс.

Также относительно системы государственного надзора за местным самоуправлением, мэр Днепра отметил, что разработчикам новой редакции закона стоило больше внимания уделять выводам Совета Европы. Ведь фактически предлагается переделанная так называемая прокурорская система, где на каждом уровне много надзорных инстанций, а сам механизм надзора будет определять не закон, а Кабинет Министров.

Дискуссионными, по мнению Филатова, явлется и вопрос распределения полномочий ряда председателя общины, так называемых зарплат депутатов советов и принятия решений общины.