Филатов видеосвязью пообщался с президентом еврейского конгресса США

24 января мэр Днепра Борис Филатов видеосвязью пообщался с президентом Американского еврейского конгресса господином Джеком Розеном, который сейчас активно сотрудничает с государственными структурами США. С ним глава города познакомился еще в 2018 году на Международной конференции мэров в Израиле.

"Я хотел узнать, все ли у вас хорошо — ввиду сложившейся ситуации. Мне интересно, чего вы ожидаете", — сказал Розен.

Со своей стороны, мэр Днепра поблагодарил президента международного объединения за неравнодушие к событиям вокруг Украины.

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"Спасибо за то, что в такие непростые времена наши друзья не забывают о нас. Для меня очень ценно, что господин Розен выражает нам свою моральную поддержку", — отметил Борис Филатов.