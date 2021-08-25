Филатов: в Днепр прибудет уникальная коллекция марок, охватывающая 120 лет истории Украины

Семья известного профессора Мирка Пылышенко передала Днепру уникальную коллекцию марок. Собрание почтовых символов, охватывающих последние 120 лет украинской истории, считается фактически самым полным в мире. Мэр Днепра Борис Филатов назвал это бесценным подарком не только для Днепра, но и для Украины в целом.

"Покойный господин Мирко тщательно собирал их много лет. Очень скоро результат труда его жизни получит почетное место в городской библиотеке Днепра. Приглашаю наших земляков, гостей нашего города, прийти в Библиотеку и воочию увидеть уникальное собрание, имеющее потрясающую историческую и коллекционную ценность", – написал Борис Филатов на своей странице в Facebook. Он также поблагодарил за содействие членов украинской громады Рочестера – Тамару Денисенко и Ярославу Кирик.

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Коллекция содержит марки, которые выпускали еще во времена Российской империи и переиздавали после становления УНР. Также те, что были в обращении в период оккупации страны во время Второй мировой войны. Некоторые экземпляры маркированы Подпольной почтой Украины и посвящены годовщинам основания ОУН. Есть также советские марки, на которые нанесен штамп уже независимой Украины.

По мнению мэра, прибытие коллекции в Днепр заинтересует многих опытных специалистов: "Я также прошу обратить на нее внимание уважаемого Вахтанга Кипиани (известный украинский журналист, – ред.)".