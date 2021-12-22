Филатов рассказал, как изменится общественный транспорт Днепра

Вместе с достройкой метро в Днепре продолжают модернизацию транспортной системы. "Она должна быть удобной и комфортной для всех. Как и в предыдущие годы, Днепр сконцентрирован на комплексном возрождении муниципального электротранспорта. Это будет оставаться приоритетом", – сказал Борис Филатов во время своего отчета за 2021 год.

Обновление троллейбусного парка Днепра в настоящее время насчитывает около 100 современных машин с низким полом и кондиционерами.

Город также выводит на маршруты комплексно модернизированные трамваи, которые ранее эксплуатировали в Лейпциге. В этом году было приобретено еще 10 таких машин. В то же время системная проблема, которая не решалась десятилетиями и ныне нуждается в значительных ресурсах, – трамвайные пути. Как город планирует ее решать и продолжат ли большие автобусы заменять так называемые маршрутки малой вместимости – об этом и другом смотрите в видео: