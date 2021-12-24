Филатов рассказал, как Днепр борется с самовольными постройками и возвращает в бюджет общины средства и недвижимость

В Днепре отстаивают справедливость и возвращают в бюджет территориальной общины средства и недвижимость, утраченные из-за мошеннических действий разных недобросовестных лиц. Речь идет о многомиллионных суммах, которые Днепр недополучал годами. Об этом Борис Филатов заявил во время своего отчета за 2021 год.

"Это возвращение не только "Паруса" и печально известной "днепровской каракатицы", но и школьных мастерских и общежитий. Также в городе взялись за системный демонтаж любых самовольных пристроек и даже целых строений. Правила в городе едины для всех", – подчеркнул он. В общем, речь идет о любых объектах, возводящихся без необходимых документов и где нелегально используют муниципальные коммуникации.

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Профильные инспекции демонтируют и нелегальные заборы, гаражи, киоски и рекламные конструкции, которые размещались хаотично и без всяких разрешительных документов. Это касается и вывесок, не отвечающих требованиям дизайн-кода.

Сколько денег заработала территориальная община благодаря эффективному управлению городским хозяйством, а также о планах Днепра – смотрите в полном отчете Бориса Филатова: