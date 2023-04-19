Филатов провел сессию горсовета Днепра в Zoom и призвал депутатов собраться очно

19 апреля городской голова Днепра Борис Филатов провел 36-ю очередную сессию горсовета. Заседание прошло оперативно и длилось около получаса.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Депутаты проголосовали за ряд финансово-бюджетных вопросов по программам развития отраслей городского хозяйства, коммунальной собственности, а также организационные, кадровые и касающиеся земельных отношений.

Подводя итоги заседания, Филатов отметил перспективу дальнейшего возвращения сессий горсовета в привычный очной формат.

"Я очень всех прошу, давайте максимально соберемся уже очно и пообщаемся. Покажем территориальной общине, что мы все вместе бок о бок работаем", – отметил мэр Днепра.