Филатов провел очередную сессию горсовета: какие решения приняли

24 мая в городском совете Днепра провели 37-ю очередную сессию. Заседание длилось около 50 минут и проходило в смешанном формате – очно и видеосвязи.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Депутаты приняли ряд решений по финансово-бюджетным вопросам и программам развития отраслей городского хозяйства. В частности, депутаты согласовали увеличение материальных поощрений для 150 молодых педагогов. Речь идет о дополнительных ежемесячных выплатах.

Кроме того, рассмотрели организационные, кадровые, а также вопросы коммунальной собственности и земельных отношений. Здесь в одном из блоков проголосовали за дерусификацию еще семи улиц, названия которых были связаны с государством-террористкой РФ. В то же время выделили более 25 млн грн субвенции для воинских частей ВСУ.

"Считаю, что сегодня плодотворно поработали. Давайте в следующий раз, чтобы показать людям, что депутаты на местах, снова соберемся в сессионном зале", – сказал мэр Днепра Борис Филатов и призвал депутатов активнее возвращаться к заседаниям в очном формате.