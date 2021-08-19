Филатов поздравил бронзового призера Олимпиады в Токио Ярославу Магучих. Фото

Мэр Днепра Борис Филатов 19 августа встретился с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Ярославой Магучих и ее тренером Татьяной Степановой.

Они говорили о развитии легкой атлетики в Днепре. По словам спортсменки, "круто возвращаться в родной город".

"Очень приятно, что замечают твои результаты. Мы поговорили, рассказали, что нужно городу для дальнейшего развития легкой атлетики. В общем всегда круто возвращаться в родной город. Ведь здесь и семья, и друзья. Все поздравляют, рассказывают, как смотрели (соревнования. – Ред.), как болел ", – рассказала Ярослава.

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Легкоатлетка также отметила, что, кроме изнурительных и упорных тренировок, успех спортсмена зависит от усилий тренера.

"Это как вторая мама. Она всегда рядом, настраивает, дает советы. Поэтому это на 50% и ее заслуга", – сказала Магучих.

Сейчас, покорив летние Олимпийские игры, Ярослава уже готовится к следующим соревнованиям этапов Бриллиантовой лиги, а дальше – к ряду международных соревнований 2022 и к Олимпиаде – 2024.

Со своей стороны Борис Филатов поздравил спортсменку с высоким результатом на Олимпиаде и заверил: направление, в частности легкой атлетике, и в дальнейшем будет развиваться в Днепре.

"Город гордится, что такая звезда вспыхнула на спортивном небосклоне именно в Днепре. Мы и в дальнейшем будем способствовать развитию легкой атлетики в городе. За последние годы в этом направлении было сделано немало. Этот вид спорта стоит в приоритете. Это отмечают спортсмены, спортивное сообщество. Поэтому и в дальнейшем мы будем сотрудничать в этом направлении с областным советом и облгосадминистрацией", – сказал Борис Филатов.