Филатов победил в голосовании за лучшего мэра Украины

С 1 по 14 ноября на рейтинговой платформе издания "Комментарии" состоялось голосование за лучшего мэра 2021 года. По итогам голосования лучшим градоначальником стал мэр города Днепр Борис Филатов. Всего в голосовании приняло участие 21 429 пользователей нашей платформы.

С самого начала мэрской гонки вырисовалось два лидера: мэр Днепра Борис Филатов и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. До конца голосования сохранялась интрига, кто же из двух мэров займет первое место, набрав больше всего голосов украинцев. Но в итоге, набрав 43,6% голосов победу одержал Борис Филатов. Вадим Бойченко занял почетное второе место, набрав 37,72% голосов.

В ТОП-5 мэров Украины также попал хорошо известный многим украинцам мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он получил 6,39% голосов наших соотечественников и занял третье место. На четвертой строчке с 1,53% разместился черновицкий мэр Роман Кличук. Ну, и замкнул первую пятерку с 1,3% лучших мэров Украины городской голова Кропивницкого Андрей Райкович.

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Интересно, что хорошо известные в Украине мэры Киева и Львова Виталий Кличко и Андрей Садовый заняли лишь 6-е и 10-е места соответственно.

Аутсайдером мэрской гонки оказался мэр Сум Александр Лысенко, за которого проголосовали лишь 0,06% украинцев. Также не очень хорошие показатели у мэра Луцка Игоря Полищука, который набрал 0,11% и у мэра Запорожья Владимира Буряка, действия которого на посту мэра одобряют лишь 0,18%.