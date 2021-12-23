Филатов объяснил, как Днепр сотрудничает с промышленностью и международными организациями для сохранения экологии города

На сегодняшний день у местного самоуправления в Днепре до сих пор нет рычагов экологического контроля. Несмотря на это, город стал привлекать мощные промышленные предприятия в муниципальную программу экологической безопасности.

Об этом, а также о том, участником каких международных инициатив в сфере экологии является Днепр, и о планах города рассказал мэр Борис Филатов в своем отчете за 2021-й год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В настоящее время это восемь заводов и энергохолдингов. Ответственная промышленность выделила в этом году почти 38 миллионов на природоохранные мероприятия", – сказал Филатов.

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По его словам, такое сотрудничество позволяет городу постепенно решать традиционные для региона проблемы, которые игнорировались годами. Филатов назвал это фундаментом преобразований и примером для других сознательных производств.