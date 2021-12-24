Филатов о программе "Безопасный город": видеонаблюдение снижает количество случаев вандализма, от которого часто страдает коммунальное хозяйство
Созданный по израильскому примеру Ситуационный центр Днепра является мультифункциональным инструментом эффективного управления городским хозяйством. Это не только безопасность на улицах, но и выгода для города.
За этот год количество камер на улицах Днепра выросло до более чем 2 тысяч. Видеонаблюдение помогает правоохранителям при раскрытии правонарушений.
По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, которую он обнародовал во время своего ежегодного отчета, в 2022 году в разных районах города будет установлено еще около 400 камер.