Филатов о продолжении дерусификации в Днепре: 'Наш город, как и вся страна, не нуждается в имперских нарративах'

На ближайшей сессии, которую должны провести в эту среду, планируют переименовать еще 20 улиц, названия которых связаны со страной-агрессором Россией. Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил на брифинге 9 мая.

"Вопрос отработан в профильных комиссиях и с общественностью. Кроме этого, издано соответствующее распоряжение провести аудит памятников, связанных с российским и тоталитарным наследием. Мы будем обсуждать это с депутатами", - сказал он.

Филатов отметил, что эта работа будет продолжаться и с учетом того, чтобы декоммунизация и дерусификация происходили, соответствуя историческому наследию Днепра.

Как известно, на прошлой неделе демонтировали более десятка "мемориалов" и символики тоталитарного режима. В течение этой недели также запланирован ряд таких работ. Все демонтированные элементы и конструкции будут храниться на специальном складе.