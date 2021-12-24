Филатов: мы хотим продвигать туристический бренд города, но многие инициативы мэрии невозможны из-за отсутствия эффективного аэропорта

В настоящее время в Днепре развивается внутренний туризм. Многие жители соседних городов и областей едут сюда отдыхать.

"Нам есть что показать и есть чем удивить. Мы хотим продвигать бренд Днепра, но многие инициативы мэрии в развитии города и привлечении инвестиций делаются невозможными из-за закрытого неба. Только получив современный эффективный аэропорт без монополии, в Днепре можно будет говорить о масштабе реальных перспектив туризма", – подчеркнул мэр Борис Филатов в своем ежегодном отчете.

О планах других отраслей жизнедеятельности Днепра – смотрите в полном видео отчета: