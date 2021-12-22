Филатов: на 2022 год в Днепре запланировано начало капитального строительства почти двух десятков объектов

В Днепре идет трансформация городского пространства. Об этом шла речь в отчете городского головы Бориса Филатова за 2021 год.

Среди самых масштабных проектов мэр назвал скверы на левом берегу – Слобожанский, Усачева, Клочка, – а также строительство водопровода в Таромском и системные обновления инфраструктуры единого медицинского, образовательного и социального пространства.

"В этом году мы также приступили к большой реконструкции площади Успенской, где воплотят мультифункциональную концепцию расширения пешеходного пространства. Наши улицы Короленко и Яворницкого, с которых все начиналось, уже отмечены престижными наградами на международных архитектурных премиях и конкурсах светового дизайна. Так же, как и грандиозная инсталляция "Dnipro Light Flowers", которая имеет шанс стать самой масштабной в мире", – сказал Борис Филатов.

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Начало каких объектов капитального строительства запланировано в следующем году, а также другие планы Днепра – смотрите в видео: