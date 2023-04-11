''Это важно, несмотря на нынешнее время'': днепряне рассказали об обновленных лифтах в своих домах

Несмотря на вызовы военного времени в Днепре делают все, чтобы жизнь в городе оставалась нормальной и комфортной для людей. Этого от профильных служб требует мэр Борис Филатов. Одним из приоритетов является скорейшее реагирование на обращения горожан относительно жилищно-коммунальных вопросов. Исправная работа лифтов здесь – один из приоритетов.

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"Мы все помним, как у Днепра была системная проблема с лифтовым хозяйством. Я хочу вам напомнить: были такие времена, когда в Шевченковском районе не работало до половины лифтов. Но мы эту проблему решили. Сейчас это уже просто поддержание лифтов в рабочем состоянии. Поэтому мы будем и дальше работать в этом направлении", – сказал Филатов.

В обслуживающем предприятии лифтового хозяйства отмечают: осмотры подъемников проводят вовремя и, если поступило обращение о неисправности, не затягивают ремонт. Не менее важную роль в этом процессе сыграла успешная борьба города со стихийными точками приема металлолома, куда злоумышленники приносили украденное из лифтов горожан оборудование.

Сейчас в Днепре не работает только десяток лифтов. Их починят в ближайшее время.

Так, в многоэтажке на Донецком шоссе уже обновили подъемники сразу в двух подъездах. Поставили современные кабины и створки дверей на каждом этаже. "Пришли, сделали. Все хорошо работает. Все довольны", – комментирует жительница дома Надежда.

Кроме того, внутри подъемников заменили лебедки, двигатели, тросы и ограничители скорости. Это сделало их работу более быстрой, а ход лифта более тихим и плавным, отмечают жильцы. "Новый лифт есть новый лифт. И внутри все сделали, и ездит хорошо. Новое лучше старого", – убежден Александр Иванович.

В машинных помещениях установили современные станции управления лифтом, упрощающие для мастеров работу с оборудованием.

"Это действительно важно – несмотря на нынешнее время. Нам с десятого этажа спускаться тяжеловато. Тем более, если с ребенком что-то взять – самокат или еще что-то. Поэтому очень спасибо", – добавила жительница одного из подъездов госпожи Кристина.