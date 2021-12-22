Есть хорошая динамика: Филатов рассказал о достройке метрополитена в Днепре

В достройке Днепровского метрополитена задействованы все четыре шахтных ствола, которые построила турецкая компания-подрядчик "Limak".

"Из-за досадной волокиты с разрешением на проведение взрывных работ они смогли начать полноценную проходку тоннелей только в ноябре 2020-го", — сказал городской голова Днепра Борис Филатов во время своего отчета за 2021 год. По словам мэра, сейчас в достройке подземки есть хорошая динамика.

Когда специалисты турецкой фирмы-подрядчика "Limak" прогнозируют финальную стадию с запуском в ветке станций "Театральная", "Центральная" и "Музейная", а также другие планы Днепра – смотрите в видео: