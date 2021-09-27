DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства

В Центре современной культуры в Днепре (Dnipro Center for Contemporary Culture, или DCCC) 2-3 октября представят новый спектакль театра "Дах" ALONE "Цифровая ОДИССЕЯ", немецко-британскую постчеловеческую танцевальную фикцию о будущем, а швейцарский театр современной хореографии выступит со спектаклем, который расскажет об отношениях между людьми.

Кроме театральной программы в Днепровском центре современной культуры будут читать образовательные лекции и проведут серию сториливинг-экскурсий.

На Речном вокзале Днепра запланирована музыкальная и визуальная программа. Днепряне увидят, как привычное пространство оживает и взрывается новыми смыслами, а искусство рождается под ритмы современной музыки на глазах у зрителя - и каждый становится участником творческого процесса!

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На DniPro ГогольFest будут звучать фрик-кабаре Dakh Daughters, RAGAPOP, электронный проект SI Process Станислава Иващенко из "Вагоновожатого".

Уникальным станет Грант событие "ТРУ" от режиссера Влада Троицкого.

На территории бывшего завода им. Карла Либкнехта в Днепре около шести заводских труб впервые обустроят сценическую площадку с техникой - для создания масштабной световой проекции.

"ТРУ" - это рассказ об Украине мечты через музыку и визуальные инсталляции. Согласно замыслу, пространство между трубами - это портал между вчера и завтра. В названии спектакля фигурируют и метафорические символы: трубы означают труд (труд) и правду (truth).

Оперу создал режиссер Влад Троицкий, а сыграют ее формация NOVA OPERA и танцевальный театр Totem Dance Theatre.

Специальное событие "ТРУ" рассчитано на 500 зрителей офлайн. Запланирована и онлайн-трансляция перформанса.

Для тех, кто хочет непосредственно окунуться в атмосферу DniPro ГогольFest, 1 октября из Киева отправится специальный поезд - Gogol train. Это единственный в Европе арт-поезд с разрисованными вагонами и творческой программой, которая "отгремит" в процессе движения. Возвращается поезд в Киев утром 4 октября.