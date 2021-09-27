DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Днепр
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DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства

В Центре современной культуры в Днепре (Dnipro Center for Contemporary Culture, или DCCC) 2-3 октября представят новый спектакль театра "Дах" ALONE "Цифровая ОДИССЕЯ", немецко-британскую постчеловеческую танцевальную фикцию о будущем, а швейцарский театр современной хореографии выступит со спектаклем, который расскажет об отношениях между людьми.

DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства

Кроме театральной программы в Днепровском центре современной культуры будут читать образовательные лекции и проведут серию сториливинг-экскурсий.

На Речном вокзале Днепра запланирована музыкальная и визуальная программа. Днепряне увидят, как привычное пространство оживает и взрывается новыми смыслами, а искусство рождается под ритмы современной музыки на глазах у зрителя - и каждый становится участником творческого процесса!

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DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства
DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства

На DniPro ГогольFest будут звучать фрик-кабаре Dakh Daughters, RAGAPOP, электронный проект SI Process Станислава Иващенко из "Вагоновожатого".

Уникальным станет Грант событие "ТРУ" от режиссера Влада Троицкого.

На территории бывшего завода им. Карла Либкнехта в Днепре около шести заводских труб впервые обустроят сценическую площадку с техникой - для создания масштабной световой проекции.

DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства

"ТРУ" - это рассказ об Украине мечты через музыку и визуальные инсталляции. Согласно замыслу, пространство между трубами - это портал между вчера и завтра. В названии спектакля фигурируют и метафорические символы: трубы означают труд (труд) и правду (truth).

Оперу создал режиссер Влад Троицкий, а сыграют ее формация NOVA OPERA и танцевальный театр Totem Dance Theatre.

DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства

Специальное событие "ТРУ" рассчитано на 500 зрителей офлайн. Запланирована и онлайн-трансляция перформанса.

Для тех, кто хочет непосредственно окунуться в атмосферу DniPro ГогольFest, 1 октября из Киева отправится специальный поезд - Gogol train. Это единственный в Европе арт-поезд с разрисованными вагонами и творческой программой, которая "отгремит" в процессе движения. Возвращается поезд в Киев утром 4 октября.

DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства
DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства
DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства
DniPro ГогольFest подготовил для Днепра порцию современного искусства