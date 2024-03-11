Днепр закупил 100 новых квадроциклов для Сил обороны

Днепр продолжает оказывать мощную помощь силам обороны. Сейчас наш город не только передает дроны, автомобили и другое необходимое военным оборудованием на фронт, но и откликнулось покрыть еще одну потребность бойцов. А именно – компактное транспортное средство. Город решил закупить новые квадроциклы, благодаря которым Силы обороны смогут как быстро эвакуировать раненых, так и перевозить боекомплекты на линии фронта.

"Борис Филатов и депутатский корпус поддержали идею закупить для военных квадроциклы. Мы проанализировали рынок и выбрали, где именно их приобрести. Конечно это за границей. Мы провели тендер – и в итоге вместе с доставкой, полностью со всей логистикой, один квадроцикл стоит более 8 900 евро. В настоящее время заключен договор на 100 таких транспортных средств. Новенькие квадроциклы приходят к нам в разобранном состоянии. Их нужно не только собрать, но и полностью провести технический осмотр, чтобы они были в надлежащем и работоспособном состоянии. А мы со своей стороны понимаем, что не можем в таком состоянии отправить ребятам на фронт, им ведь их никак не собрать. Поэтому мы делаем все под ключ и в тендерном договоре указаны услуги по сбору и проведению ТО квадроциклов", – рассказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ГТР Игорь Маковцев.

Он также добавил, что город уже получил первую партию квадроциклов в 50 штук. С них половину уже собрали. Еще партия новых квадроциклов из Европы в таком же количестве должна поступить на следующей неделе.