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Днепр закупил 100 новых квадроциклов для Сил обороны

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
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Днепр закупил 100 новых квадроциклов для Сил обороны

Днепр продолжает оказывать мощную помощь силам обороны. Сейчас наш город не только передает дроны, автомобили и другое необходимое военным оборудованием на фронт, но и откликнулось покрыть еще одну потребность бойцов. А именно – компактное транспортное средство. Город решил закупить новые квадроциклы, благодаря которым Силы обороны смогут как быстро эвакуировать раненых, так и перевозить боекомплекты на линии фронта.

Днепр закупил 100 новых квадроциклов для Сил обороны

"Борис Филатов и депутатский корпус поддержали идею закупить для военных квадроциклы. Мы проанализировали рынок и выбрали, где именно их приобрести. Конечно это за границей. Мы провели тендер – и в итоге вместе с доставкой, полностью со всей логистикой, один квадроцикл стоит более 8 900 евро. В настоящее время заключен договор на 100 таких транспортных средств. Новенькие квадроциклы приходят к нам в разобранном состоянии. Их нужно не только собрать, но и полностью провести технический осмотр, чтобы они были в надлежащем и работоспособном состоянии. А мы со своей стороны понимаем, что не можем в таком состоянии отправить ребятам на фронт, им ведь их никак не собрать. Поэтому мы делаем все под ключ и в тендерном договоре указаны услуги по сбору и проведению ТО квадроциклов", – рассказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ГТР Игорь Маковцев.

Днепр закупил 100 новых квадроциклов для Сил обороны
Днепр закупил 100 новых квадроциклов для Сил обороны

Он также добавил, что город уже получил первую партию квадроциклов в 50 штук. С них половину уже собрали. Еще партия новых квадроциклов из Европы в таком же количестве должна поступить на следующей неделе.

Днепр закупил 100 новых квадроциклов для Сил обороны
Днепр закупил 100 новых квадроциклов для Сил обороны