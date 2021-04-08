Днепр демонстрирует высокий темп развития благодаря диалогу между центральной и местной властью, – нардеп

Волонтер и народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин заявил, что Днепр сейчас демонстрирует огромный темп развития и потенциал, благодаря конструктивному диалогу между центральной и местной властью.

На своей странице в Facebook он отметил, что раньше война на уничтожение между центральной властью и муниципалитетами была неотъемлемой частью украинской политики, однако сейчас пришло понимание о необходимости синергии, кооперации и взаимоподдержке.

"Мой родной Днепр, как один из локомотивов нашей страны, делает все, чтобы это сотрудничество приносило максимальную пользу своим гражданам. Одним из примеров этому служит пополнение списка объектов в проекте "Большого строительства", – написал он.

Нардеп отметил, что благодаря работе депутатского корпуса, министра Алексея Чернышова и городской власти на условиях софинансирования планируется реализация новых масштабных проектов в Днепре:

реконструкция инженерных сетей и инфекционного корпуса Днепропетровской городской детской клинической больницы №6;

реконструкция части хирургического корпуса Клинического объединения скорой медицинской помощи под операционный блок и отделение интенсивной терапии политравмы;

реконструкция части терапевтического корпуса Клинического объединения скорой медицинской помощи под Центр острой кардиоваскулярной и цереброваскулярной патологии;

реконструкция админздания по Слобожанскому проспекту под центр предоставления административных услуг "Прозрачный офис".

"Децентрализация – это не об обособленности громад, а о сотрудничестве всех уровней власти", – отметил народный депутат.

Мысягин также поблагодарил Бориса Филатов, Алексея Чернышова, Юрия Киселя, Валентина Резниченко и всех коллег из депутатского корпуса, кто помогает Днепру становится лучше.

"Днепр демонстрирует огромный темп развития и потенциал. Приятно не только любить свой город, но и гордится им!"– написал он.