Военным передали еще четыре автомобиля, приобретенных "TAPS-Украина"
В Днепре на нужды военных передали четыре автомобиля. Все они приобретены за криптовалюту, направленную на счет общественной организации "TAPS-Украина", которая создала благотворительную организацию Координационный штаб волонтеров Днепра.
Напомним, на прошлой неделе в Днепре ВСУ и теробороне передали 22 маневровых авто. Почти все их приобрели за деньги тоже собранные "ТАPS-Украина". Благотворительные взносы на нужды армии вносят неравнодушные украинцы, украинские диаспоры, граждане США и стран Европы.
Реквизиты /Account details:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"
Номер карты: 4246 0010 0000 8163
ЕГРПОУ/ДРФЛ 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299
UA403052990000026007050317608
АО КБ "ПРИВАТБАНК" Назначение платежа: Благотворительный взнос
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для диалога в EUR:
Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"
IBAN Code: UA713052990000026005050563498
Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV, 01001, УКРАИН
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a
Account in the corresponnt bank: 400886700401
SWIFT Code of the corresponent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
Германия
Account in the corresponnt bank: 6231605145
SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank: JP MORGAN AG, ФРАНКФУРТ AM MAIN GERMANY
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для обмена валют в USD:
Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"
IBAN Code: UA793052990000026002050304854
Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV, 01001, УКРАИН
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a
Account in the corresponnt bank: 001-1-000080
SWIFT Code of correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, Нью-Йорк, США
Account in the corresponnt bank: 890-0085-754
SWIFT Code of correspondent bank: IRVT US 3N
Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
USDT
TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ
BNB
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332
Bitcoin
1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3
Ethereum
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332
PayPal: [email protected]
or +380 67 563 42 00