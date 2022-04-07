В Польше создали Palyanitsya Foundation, волонтеры которой будут помогать защищать Днепр от оккупантов

В Польше волонтеры создали благотворительный фонд "Palyanitsya Foundation" для помощи Украине и, в частности, Днепру в борьбе с российской армией. Как отмечает один из представителей фонда Артем Митсинский, волонтеры работают адресно – закупают и отправляют помощь, в которой действительно нуждаются. Логистикой команда занимается напрямую.

"Работаем только напрямую – мой давний университетский друг, заместитель мэра Днепра, в центральной Украине, где я родился. И у них линия фронта с трех сторон – север, восток и юг. Поскольку мы в основном из Днепра, то помогаем им непосредственно по запросу (точные списки, а не "отправляйте нам все".) А еще у нас есть родственники, которые пошли в армию и терроборону в Киеве и Харькове… Мы работаем и помогаем только людям, которых знаем лично", – говорится в сообщении на Facebook Артема Митсинского.

Подробности о благотворительном фонде можно найти на его официальной странице.