Поддержка семей погибших, военных и переселенцев: как 'TAPS-Украина' помогает противостоять агрессии РФ

Общественная организация "TAPS-Украина", созданная в 2018 году, является членом международной организации TAPS International, основанной в США для поддержки людей, переживающих потерю близкого человека – военного(й).

В 2019 году "TAPS-Украина", TAPS International и Днепровский городской совет подписали трехстороннюю декларацию о поддержке семей погибших военных. За это время "TAPS-Украина" уже провела сотни мероприятий по психологической поддержке семей, переживающих потерю близких на войне. Одна из последних самых масштабных мероприятий – Форум семей погибших воинов "Маленькими шагами навстречу друг другу", который провели в сентябре прошлого года. И сегодня эти же семьи являются активными волонтерами.

24 февраля 2022 - день, когда "TAPS-Украина" расширила свою деятельность в связи с полномасштабным нападением России на территорию Украины – инициировано создание Координационного штаба волонтеров Днепра. Руководство общественной организации собрало всех желающих повлиять на гуманитарную ситуацию в стране и объединить их в рамках упомянутого Координационного штаба.

Таким образом, Координационный штаб волонтеров Днепра стал еще одним направлением деятельности "TAPS-Украина". Сегодня это объединение сотен небезразличных горожан, которые, применив профильные профессии и обучаясь новому, создали крупнейшую волонтерскую организацию в области.

Сегодня "TAPS-Украина" оказывает психологическую и социальную поддержку семьям погибших Героев Украины, а совместно с Координационным штабом волонтеров Днепра работает над обеспечением медицинских, гуманитарных и военных нужд ВСУ, ТРО, НГУ, СБУ и Национальной полиции.

"Также заботимся о расселении временно перемещенных лиц с территорий Харьковской, Донецкой, Луганской и Киевских областей, обеспечением всем необходимым раненых военных в местных госпиталях и больницах, расположенных в прифронтовых областях. Наладили сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса, торговыми марками, торговыми марками, обеспечения гуманитарных потребностей города", – отметила глава Координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.

