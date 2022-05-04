Поддержка семей погибших, военных и переселенцев: как "TAPS-Украина" помогает противостоять агрессии РФ
Общественная организация "TAPS-Украина", созданная в 2018 году, является членом международной организации TAPS International, основанной в США для поддержки людей, переживающих потерю близкого человека – военного(й).
В 2019 году "TAPS-Украина", TAPS International и Днепровский городской совет подписали трехстороннюю декларацию о поддержке семей погибших военных. За это время "TAPS-Украина" уже провела сотни мероприятий по психологической поддержке семей, переживающих потерю близких на войне. Одна из последних самых масштабных мероприятий – Форум семей погибших воинов "Маленькими шагами навстречу друг другу", который провели в сентябре прошлого года. И сегодня эти же семьи являются активными волонтерами.
24 февраля 2022 - день, когда "TAPS-Украина" расширила свою деятельность в связи с полномасштабным нападением России на территорию Украины – инициировано создание Координационного штаба волонтеров Днепра. Руководство общественной организации собрало всех желающих повлиять на гуманитарную ситуацию в стране и объединить их в рамках упомянутого Координационного штаба.
Таким образом, Координационный штаб волонтеров Днепра стал еще одним направлением деятельности "TAPS-Украина". Сегодня это объединение сотен небезразличных горожан, которые, применив профильные профессии и обучаясь новому, создали крупнейшую волонтерскую организацию в области.
Сегодня "TAPS-Украина" оказывает психологическую и социальную поддержку семьям погибших Героев Украины, а совместно с Координационным штабом волонтеров Днепра работает над обеспечением медицинских, гуманитарных и военных нужд ВСУ, ТРО, НГУ, СБУ и Национальной полиции.
"Также заботимся о расселении временно перемещенных лиц с территорий Харьковской, Донецкой, Луганской и Киевских областей, обеспечением всем необходимым раненых военных в местных госпиталях и больницах, расположенных в прифронтовых областях. Наладили сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса, торговыми марками, торговыми марками, обеспечения гуманитарных потребностей города", – отметила глава Координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.
Реквизиты /Account details:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"
Номер карты: 4246 0010 0000 8163
ЕГРПОУ/ДРФЛ 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299
UA403052990000026007050317608
АО КБ "ПРИВАТБАНК" Назначение платежа: Благотворительный взнос
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для диалога в EUR:
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Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV, 01001, УКРАИН
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a
Account in the corresponnt bank: 400886700401
SWIFT Code of the corresponent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
Германия
Account in the corresponnt bank: 6231605145
SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank: JP MORGAN AG, ФРАНКФУРТ AM MAIN GERMANY
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для обмена валют в USD:
Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"
IBAN Code: UA793052990000026002050304854
Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV, 01001, УКРАИН
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a
Account in the corresponnt bank: 001-1-000080
SWIFT Code of correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, Нью-Йорк, США
Account in the corresponnt bank: 890-0085-754
SWIFT Code of correspondent bank: IRVT US 3N
Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
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