Филатов принял участие в заседании президиума Конгресса местных властей при президенте

Мэр Днепра Борис Филатов принял участие в заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Как известно, глава города входит в состав президиума Конгресса и является заместителем председателя Палаты местных властей. Нынешнее заседание провели видеосвязью под председательством руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака.

Говорили об обеспечении граждан горючим и продовольственными товарами. Еще одним важным вопросом стало внедрение государственной системы учета гуманитарной помощи.

В частности, речь шла о том, что ныне .Днепр и область являются одним из мощнейших хабов по производству продуктовых наборов, которые затем передают в горячие точки и пострадавшие от российской агрессии регионы