Днепр отправил в Харьков 12 тыс. пасок на Пасху

Двенадцать тысяч пасок уже доставили в Харьков. "Нас попросили поддержать людей, чтобы они могли провести Пасху с соответствующей атрибутикой.

Мы молимся за Харьков и будем поддерживать его", — сказал мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга 21 апреля.

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В то же время он сообщил, что в настоящее время ситуация в Днепре остается стабильной и контролируемой. Как известно, по решению военной администрации в городе и области на время Пасхального богослужения будет отменен комендантский час. Мэр Филатов призвал днепрян быть максимально осторожными, избегать провокаций и соблюдать дисциплину при посещении храмов на праздник.