'Большая стройка' Зеленского откроет на Днепропетровщине садик, который пустовал три десятилетия

В Чкалово на Днепропетровщине скоро завершится реконструкция детского сада. Дошкольное учреждение там было построено еще в девяностые, но около 30 лет здание пустовало и так не было введено в эксплуатацию.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА. Сейчас работы идут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Большие окна, много света. А главное – простора. Для детского садика “Березка” обновленный корпус – мечта, которая сбывается. Модернизация объекта – ради комфорта самых маленьких жителей области", – отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Садик рассчитан на 80 детей, в нем будут четыре группы для малышей разного возраста.

В помещениях для групп предусмотрены отдельные входы, собственные игровые площадки с беседками на улице. В планах поставить на улице качели и постелить штучное покрытие газонов. В проект заложены прачечная, пищеблок, помещение для хранения еды и собственная твердотопливная котельная, которую установят уже скоро. А для детей – музыкальный зал, которого в старом садике нет. Сейчас в помещении идут внутренние работы.

"Сын ходит в старый садик. Там тесновато. Малышей много, они теснятся в небольшой группе. Другое дело вот это новое хорошее здание", – сказала местная жительница Ирина Невская, сыну которой четыре года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал обновление и строительство 70 детских садов в этом году в рамках президентской инициативы.