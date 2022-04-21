Депутаты Днепра поддержали обращение ВР к иностранным парламентам и международным организациям о признании преступлений РФ в Украине геноцидом украинского народа

Верховная Рада Украины одобрила заявление в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств о признании совершения РФ геноцида Украинского народа. В документе говорится о многочисленных военных и уголовных преступлениях против человечности, которые совершает армия, а также политическое и военное руководство страны-оккупанта.

Со своей стороны депутаты Днепра единогласно приняли решение присоединить свое обращение к общегосударственному заявлению. Документ депутаты приняли 21 апреля во время двадцатой внеочередной сессии горсовета Днепра.

"Обнаружение массовых фактов совершения Вооруженными силами Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины зверств, многочисленных случаев убийств, похищения, лишения свободы людей, их пытки, изнасилования, глумления над телами убитых и замученных, расстрелов людей, целых семей, включая эвакуироваться из оккупированных населенных пунктов, преднамеренное направление военных действий на гражданское население, гражданские объекты, в том числе и социальные объекты, а также инфраструктурные объекты, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности и функционирования общин, фактически являются созданием таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение Украинского народа", – говорится в документе.