У врага нет ни сил, ни логистики, а перегруппировка результатов не дает, – Корбан

Оккупационные войска РФ закрепились на Донецком направлении – в городе Пологи. Оттуда враг хотел попасть в Днепропетровскую область. Оккупанты намеревались "перерезать" ее по линии от Харькова до Первомайска и Павлограда — чтобы "отрезать" зону объединенных сил украинского командования в Донецке, где сдерживают их войска. Но эта стратегия потерпела поражение, говорит руководитель Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан: "Мы хорошо подготовились вместе с военными. Линии обороны (а их много с обеих сторон). В Лозовой стоят наши регулярные части, защищающие область от противника. Поэтому сейчас ситуация в этой зоне стабильная. Мы наращиваем тактическое преимущество— враг не может найти лазейки, чтобы проникнуть",— сообщил он в комментарии вечером 6 марта.

Руководитель Центра терробороны Днепра подчеркнул: линия обороны Днепропетровщины строится вместе с Запорожской облгосадминистрацией, чтобы защитить от захватчиков также этот областной центр. В то же время криворожское направление так же надежно защищено и имеет несколько линий обороны.

Геннадий Корбан заметил, что у врага нет ни сил, ни соответствующей логистики. Результатов не дает и перегруппировка войск кафиров.

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"Мы отбиваем любые попытки врага приблизиться к Днепропетровской области на отдаленных рубежах. Жителям Днепра и области ничего не угрожает. Единственная опасность - угроза с неба. Но наш Президент (Владимир Зеленский, - ред.), депутаты и многие люди активно подписывают призывы в НАТО и мировое сообщество наконец-то закрыть небо. И мы также присоединяемся к этому", — сказал Геннадий Корбан.

Вместе с этим, комментируя ситуацию с эвакуацией на железнодорожном вокзале, руководитель Центра терробороны Днепра сообщил, что в настоящее время полиция и городские службы обеспечили нормальную логистику на вокзале без паники и давки.