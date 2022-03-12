Важность светомаски, эвакуации и обустройства пострадавших после обстрелов домов: какая ситуация в Днепре

Ракеты, летевшие над Днепром утром 12 марта, отбили ПВО. Жертв среди гражданских и военных нет. Критическая инфраструктура также не повреждена. Ситуация в городе и области остается стабильной – противник не пытался пересечь границ региона.

Вражеские авиаудары – это месть российских оккупантов, убежден Николай Лукашук. Об этом глава Днепропетровского облсовета, заместитель руководителя совета обороны области заявил во время совместного брифинга с мэром Днепра Борисом Филатовым 12 марта.

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"ВСУ уничтожают врага на всех происках и направлениях войны. Поэтому враг мстит", – считает Лукашук. Со своей стороны Борис Филатов в очередной раз напомнил горожанам о том, что во время войны запрещено обнародовать в соцсетях фотографии и информацию о том, куда попали вражеские обстрелы. Комментируя ситуацию в городе, мэр сообщил, что разбитые окна жилых домов в пострадавшем от взрывов вчера временно перекрыли гидробарьером (такой материал используют при ремонте кровель – он не пропускает влагу и ветер, — ред.).

"Наша задача — сохранить тепло в домах людей и сделать барьер, чтобы дома не вымерзали". В то же время, рассказывая о ходе эвакуации, Филатов подчеркнул, что это решение каждого, власть же обеспечивает все возможности. Дороги сейчас проездные.

"Я ежедневно общаюсь с мэрами городов соседних областей и подчеркиваю, что нужно расчистить пути от самовольных блокпостов – , чтобы люди могли ехать спокойно. Также на вокзале созданы все надлежащие условия", – сказал Филатов.

Он также добавил, что в настоящее время на вокзале около 6-8 тыс. человек. На сегодня запланировано 4 основных поезда (Хелм, Трускавец, Львов). В случае необходимости запустят еще два дополнительных поезда сообщением Львов и Львов-Ужгород.

Мэр Днепра также призвал соблюдать правила светомаскировки. На время комендантского часа (с 20.00 до 06.00) необходимо выключать свет в подъездах многоквартирных домов или заклеивать окна на площадках плотной пленкой или картоном. Ответственными за это являются представители обслуживающих предприятий, председатели ОСМД и так называемые старшие подъезды. Окна в квартирах также необходимо зашторивать или использовать жалюзи. Это же касается витрин магазинов, вывесок и рекламных конструкций.