В сети показали, как выглядит "Большая стройка" объездной Днепра

В Днепре продолжается активное строительство объездной дороги, которая соединит Запорожскую трассу с Южным мостом и выведет из города транзитный транспорт.

Свежие фотографии со строительной площадки опубликовал на своей странице в Facebook Юрий Голик.

Южный обход Днепра, который сейчас создают с нуля по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет иметь протяженность более 7 км.

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Один из ключевых объектов проекта - транспортная развязка на пересечении объездной и улицы Аэропортовская. Сама конструкция имеет сложный дизайн и предусматривает строительство моста длиной 45 м и шириной 22 м.

Каркасные работы уже завершены, сейчас строители монтируют балки и усиливают земляное полотно для укладки покрытия.

Напомним, строительство объездной Днепра, в которой так нуждается большой индустриальный город, было возобновлено в 2020 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, Южный обход Днепра откроют уже в августе ко Дню независимости. Также в этом году начнут работы над созданием Северной объездной Днепра.